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Сирия: очередной раунд переговоров в Женеве ориентировочно начнется 27 ноября
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    Сирия: очередной раунд переговоров в Женеве ориентировочно начнется 27 ноября

    15:27  24 Октября 2017  /обновлено: 15:37  24 Октября 2017
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    Сирия: очередной раунд переговоров в Женеве ориентировочно начнется 20 ноября

    Женева, 24 октября. Очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве ориентировочно начнется 27 ноября. Об этом во вторник заявил источник, близкий к ООН. 

    По словам собеседника, скорее всего, старт переговоров назначен на последнюю неделю ноября, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на встрече с министром дипломатического ведомства России Сергеем Лавровым в Москве заявил, что есть планы провести новый раунд межсирийских переговоров в Женеве в конце осени.

    Сирия: очередной раунд переговоров в Женеве ориентировочно начнется 27 ноября

    Переговоры по урегулированию сирийского конфликта на проходят на двух площадках — в Астане и Женеве.

    Автор: Дана Балан
    #сирия #оон #переговоры #женева
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