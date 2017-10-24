Чайка попросил генпрокурора США возбудить уголовное дело против Браудера

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Симферополь, 24 октября. Генеральный прокурор России Юрий Чайка направил американскому коллеге два письма с просьбой возбудить уголовное дело против финансиста Уильяма Браудера.

Чайка обратил внимание, что передал США порядка 1000 листов документов о преступлениях Браудера на территории России.

«Я направил генпрокурору США два письма с просьбой возбудить уголовное дело и назначить независимого прокурора», — обратил внимание генеральный прокурор России.

Напомним, Браудер основал фонд Hermitage Capital. Он является экс-работодателем разработавшего схему незаконного уклонения от налогов Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 2014 году Браудер был объявлен в международный розыск.

Накануне, 23 октября, Браудер заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест.