«Нафтогаз» озвучил потери Украины в случае остановки транзита газа из России

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Киев, 24 октября. Потери Украины в случае отказа РФ от украинского газотранспортного маршрута будут огромны. В случае, если «Газпром» окончательно откажется от газового пути через Украину, признал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, Киев потеряет около 3 млрд долларов в год.

«Потеря в 3 млрд долларов в год будет иметь крайне негативные последствия для всех нас», — заявил во вторник Коболев в ходе выступления на конференции, где обсуждались проблемы газотранспортной отрасли Украины.

Коболев подчеркнул, что даже привлечения иностранного капитала в газотранспортную систему Украины — чтобы за иностранные деньги решить проблемы устаревания и повреждения газотранспортной сети — может оказаться недостаточным для сохранения газового транзита из России. Впрочем, как отметил глава «Нафтогаза», это может позволить сохранить хотя бы какие-то объемы поставок через украинские сети.

Глава «Нафтогаза» предупредил сотрудников оператора украинской ГТС — компании «Укртрансгаз» — что их будущее благополучие никто не может гарантировать. В случае отказа «Газпрома» от украинского транзита они могут рассчитывать на места в новой компании-эксплуатанте украинской ГТС.