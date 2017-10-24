Сирия в условиях курдско-арабского противостояния: как США плодят новые джихадистские группировки

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В районе провинции Ракка появилась новая джихадистская группировка — «Харакат аль-Кайям». По заявлениям самих боевиков, причиной ее появления стало так называемое «освобождение» от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) бывшей столицы террористов в Ракке, при участии курдских вооруженных формирований.

Сообщается, что курды на подконтрольных им территориях запрещают изучать в школах арабский язык и отнимают у мирных жителей их имущество, что и создало почву для появления новой джихадистской группировки.

Боевики «Харакат аль-Кайям» ставят своей целью борьбу с курдами, считая их проамериканскими оккупантами. Отмечается, что боевики неплохо вооружены и подготовлены. Развернувшаяся в северной провинции партизанская война уже повлекла за собой потери со стороны курдов.

Политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) высказал мнение о том, что появление таких группировок в «освобождённых» от террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) курдскими формированиями районах вполне логично:

«Изначально было очевидно, что политика США на Ближнем Востоке, и, в частности, незаконное нахождение ряда спецподразделений в Сирии будут только провоцировать этнополитические и этноконфессиональные раздоры среди народов региона, не говоря о масштабной гуманитарной катастрофе. По данным международных организаций, сотни тысяч жителей провинции Ракка бежали из города в более безопасные центральные и западные районы страны, нуждаясь в срочной гуманитарной помощи. Ракка – преимущественно арабский город, и контроль над ним со стороны преимущественно курдских формирований вызвал бы недовольство оставшегося местного населения, тем более что информационная политика крупнейших западных медиаресурсов де-факто подпитывает и провоцирует курдско-арабские противоречия».

The @DefenseUnitsYPJ are expected to officially announce the full liberation of #Raqqa from ISIS. #SDFfreedRaqqa pic.twitter.com/hnQwqgS5Jc — Rojava Defense Units (@DefenseUnits) October 19, 2017

В качестве примера собеседник сослался на многочисленные кадры, получившие распространение в социальных сетях, на которых представители курдских вооруженных отрядов с портретами Абдуллы Оджалана позируют на фоне городских руин:

«Тем самым, на мой взгляд, отвлекается внимание от истинных виновников несчастий народов Сирии, и проблема переносится в плоскость этноконфессионального противостояния. Согласно некоторым источникам, террористы были выведены из города не без усилий западных военнослужащих, однако это вовсе не означает, что они не могут вернуться туда в каком-нибудь ином обличье. Скорее всего, планы американцев, которые несколько месяцев подряд утюжили Ракку и сравнивали ее с землей, предполагают дальнейшую фрагментацию Сирии и сохранение некоторых её как рассадников международного терроризма и криминала. Только уже не под чёрным, а под каким-нибудь другим флагом. Конечно, для проформы говорится о восстановлении города и даже о выделении на это денег, но опыт того же Алеппо свидетельствует о несерьёзном характере подобного рода разговоров. Если деньги и будут выделяться, то разве что на инфраструктуру западного влияния в Сирии в виде каких-либо очередных «умеренных» боевиков».

Эксперт считает, что Соединенными Штатами будут предприниматься попытки срыва того шаткого перемирия, которое было достигнуто, благодаря совместным усилиям стран-гарантов Астанинского формата — России, Турции и Ирана:

«В этом отношении, курдско-арабская распря и появление на её волне новых экстремистских террористических группировок будут только усиливать напряженность в различных районах Сирии, продлевая вооруженный конфликт. Мне кажется, эта проблема достаточно серьезна, она осознается странами-гарантами межсирийского переговорного процесса. В этой связи, видимо, будут делаться все необходимые усилия для того, чтобы режим перемирия, более-менее устойчиво действующий в отдельных районах страны, получил бы дальнейшее распространение. Однако здесь есть кардинальное препятствие в виде сохраняющегося на территории Сирии нелегального американского присутствия».

По мнению нашего собеседника, пока не будут преодолены негативные последствия внешнего военного присутствия, никаких серьезных подвижек достичь не удастся. Ракка, как и некоторые другие районы страны, останутся неподконтрольными официальному Дамаску, а, следовательно, очагом, из которого будут исходить диверсионно-террористические угрозы и различного рода нестабильность:

«Проблема Ракки – вовсе не проста, и она будет решаться достаточно длительное время. Мне кажется, наиболее эффективный путь – это прямые переговоры контролирующих северную и северо-восточную часть Сирии курдских сил с официальным Дамаском при эффективном посредничестве Москвы и хотя бы благожелательном нейтралитете со стороны других стран-гарантов сирийского перемирия. По сообщениям некоторых СМИ, в начале октября в Москву приезжал один из лидеров курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) Сипан Хамо, проведя переговоры на достаточно высоком уровне. Мне представляется, что это – шаг в правильном направлении».

1 Организация запрещена на территории РФ.