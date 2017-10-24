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Политика
Донбассу некуда возвращаться: киевской журналистке объяснили, почему Украина никогда не будет единой
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    Донбассу некуда возвращаться: киевской журналистке объяснили, почему Украина никогда не будет единой

    16:49  24 Октября 2017
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    Донбассу некуда возвращаться: Шейнин объяснил, почему Украина никогда больше не будет единой

    Украинская журналистка Янина Соколовская в сегодняшнем эфире «Время покажет» призвала жителей ДНР и ЛНР «вернуться домой». Она заявила, что большинство простых украинцев надеется на мирное воссоединение с восточными областями страны.

    По мнению Соколовской, ультранационалистические элементы, стремящиеся завершить гражданскую войну силовыми методами и непримиримо настроенные в отношении Донбасса, — это едва ли 2% от общего числа населения Украины. Сверх того, она напомнила, что в законе о реинтеграции Донбасса, который подписал президент Петр Порошенко, содержится масса экономических преференций для региона.

    Артем Шейнин, ведущий телепрограммы, позволил себе не согласиться с точкой зрения Соколовской. Он уверен, что крайних националистов, сторонников Степана Бандеры и Шушкевича, на Украине гораздо больше, чем 2%. Даже если бы донбассцы доверились обещаниям Порошенко, президент Украины уже давно не хозяин своему слову. Бал на Украине правят ультраправые, и они никогда не захотят жить в одной стране с людьми, не разделяющими их воинствующей антироссийской идеологии.

    «Когда вы, Янина, говорите, что Порошенко может кому-то что-то пообещать, я говорю, что за прошедшие три года вы дали разбушеваться по всей стране таким вот молодым людям. Из-за них Порошенко никому ничего обещать не может. Все же контролирует их не он, а совершенно другие люди», — пояснил Шейнин.

    Далее он добавил: «Мне говорят, что на Украине очень ждут Донбасс назад, что там всего 2% отморозков. Но я вижу, что их, конечно, не 2%, а гораздо больше. <…> На Донбассе знают, что этот состав «активистов» по всей Украине никуда не денется, что никто с ними ничего не сделает. Так как же Донбасс может вернуться на Украину?».

    Жители востока и запада уже никогда не смогут жить в одной стране

    Татьяна Пономаренко, член правления московского землячества донбассовцев, также уверена, что жители востока и запада бывшей Украины уже никогда не смогут жить в одной стране.

    «Я хочу сказать Янине, что Киеву нужно бояться Донбасса. Для вас Донбасс — это бацилла. У 60% населения всей Украины — нашей любимой, бывшей Украины — другие герои. Если Донбасс интегрируется обратно в состав Украины, то все эти люди не будут молчать. Они вернут себе язык, они вернут себе своих героев», — заявила Пономаренко.

    После этого Шейнин вспомнил эпизод в одном из ранних эфиров своей передачи. Тогда один польский эксперт обвинил жителей восточных регионов Украины, все еще остающихся под рукой Киева, в трусости. Поляку ответили, что люди на востоке Украины — в Харькове, Одессе и Мариуполе — до сих пор не восстали только потому, что боятся, что при нынешнем засилье националистический настроений в стране их попросту убьют. Тем не менее, если Донбасс снова станет частью Украины, то одесситы и харьковчане смогут опереться на поддержку своих единомышленников в Донецке и Луганске. После этого восток Украины восстанет против контролирующих Киев ультранационалистических боевиков. Разумеется, украинские власти должны это понимать, а потому все их разговоры о возможном примирении с Донбассом заведомо лживы.

    «Донбассу некуда возвращаться», — подвела итог дискуссии Светлана Савченко, член комитета Госдумы РФ по культуре.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #савченко #порошенко #националисты #пономаренко #шейнин #соколовская
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