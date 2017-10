США могут «обуздать» КНДР только с помощью Китая — американский политолог

В Избранное

К настоящему времени стало очевидно, что стратегия, которую Соединенные Штаты преследуют в отношении Северной Кореи с начала 1990-х годов, не работает, и вряд ли когда-либо заработает.

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи «Почему США должны найти дипломатическое решение конфликта с Северной Кореей» (Why America Must Find a Diplomatic Solution to the North Korea Crisis), опубликованной 23 октября изданием The National Interest. Автор — старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute) Тед Гален Карпентер (Ted Galen Carpenter).

Попытки Соединенных Штатов изолировать и наказать Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) оказались бесполезными и контрпродуктивными. Несмотря на постоянно растущие на протяжении более четверти века экономические санкции (как в одностороннем порядке со стороны Соединенных Штатов, так и в многостороннем — через Организацию Объединенных Наций), ядерные и баллистические ракетные программы Пхеньяна неумолимо продвигаются вперед.

Дело дошло до того, что, по некоторым оценкам, КНДР имеет десять или более единиц малого ядерного оружия. Учитывая растущее число испытаний северокорейских ракет, можно сделать вывод, что Пхеньян может быть близок к созданию надежной системы, способной разрушить цели в Восточной Азии и, возможно, за ее пределами.

Обеспокоенность по поводу потенциального ядерного удара по американской земле является главным катализатором жесткой политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении Пхеньяна. Угроза войны не была столь велика с тех пор, как в 1994 году администрация 44-го президента США Билла Клинтона всерьез рассматривала возможность нанесения превентивных воздушных ударов для ликвидации зарождающейся ядерной программы Северной Кореи.

Если мы хотим избежать американо-северокорейского вооруженного конфликта, дипломатия США должна стать куда более хитрой и продуманной. С 1994 года Вашингтон пытается заставить Пхеньян отказаться от своих ядерных программ. Это едва ли достижимая цель. Одно только стремление руководства КНДР к усилению власти и поддержанию своего престижа не даст Северной Корее сдаться. Учитывая проблемную экономику КНДР, странную политическую и социальную систему и стареющее обычное вооружение, у Пхеньяна нет почти ничего, кроме растущего ядерного потенциала, что могло бы дать ему место на мировой арене.

Беспокойство КНДР по поводу «истории» насильственных свержений неугодных Вашингтону правительств, несомненно, добавляет Пхеньяну решимости сохранить свой ядерный арсенал. Северная Корея также выдвигает несколько конкретных требований. Помимо полного дипломатического признания от США, Пхеньян хочет заключить договор, официально прекращающий Корейскую войну (заменяющий перемирие 1953 года, которое просто приостановило боевые действия). Руководство КНДР также требует отменить санкции США и ООН, прекратить ежегодные военные учения США и Южной Кореи, а также вывести из Южной Кореи американские войска.

Американским лидерам было бы нелегко удовлетворить этот список требований, но отказ даже обсуждать «пожелания» Пхеньяна не привел ни к чему. Необходим более гибкий подход, в том числе готовность пойти на существенные уступки. В качестве платы за удовлетворение большинства требований Пхеньяна Вашингтон мог бы настоять, чтобы Северная Корея не только воздержалась от проведения дополнительных ядерных и ракетных испытаний, но и приняла строгие ограничения на размеры любого ядерного арсенала и баллистического ракетного потенциала. Кроме того, необходимо, чтобы Пхеньян убрал своих военных и обычные вооружения с нынешних угрожающих Южной Корее позиций вблизи так называемой демилитаризованной зоны.

Такая дипломатическая инициатива не только снизит надвигающуюся опасность катастрофической войны в Северо-Восточной Азии, она, вероятно, окажет положительное влияние и на политику Китая. Пекин, возможно, захочет оказать большее давление на Северную Корею, если Пхеньян отвергнет примирительные действия Вашингтона и продолжит свое безрассудное провокационное поведение.

Однако по ряду причин китайские лидеры не торопятся оказывать излишнее давление на Пхеньян. Дело в том, что такое принуждение может разозлить руководство КНДР и привести к еще более рискованным военным провокациям со стороны Пхеньяна, тем самым спровоцировав ту самую войну, которую все хотят предотвратить. Даже если этого кошмара не произойдет, прекращение продовольственной и энергетической помощи Северной Корее может привести к распаду этого государства. Помимо многих других потенциальных проблем такое развитие событий приведет к массовым потокам беженцев в Китай.

Но если китайским лидерам станет ясно, что режим Ким Чен Ына не примет даже самое разумное компромиссное соглашение, Пекин вполне может решиться взять на себя ответственность за риск и попытаться обуздать своего опасного «клиента», коим является КНДР. Этот шаг станет еще более вероятным, если администрация Трампа даст четкие гарантии того, что Вашингтон не будет использовать возможный упадок северокорейского государства для укрепления власти США на Корейском полуострове.