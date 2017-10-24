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Перспективный корвет «Бриз»
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    Перспективный корвет «Бриз»

    16:06  24 Октября 2017
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    «Бриз» — проект перспективного корвета, который был разработан в «Крыловском государственном научном центре». Впервые был представлен на третьем по счету Международном военно-морском салоне (МВМС-2017) в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Развитие военно-морских технологий дало возможность строить корабли с небольшим водоизмещением, которые обладают отличной мореходностью, имеют большую дальность плавания и очень мощное вооружение. При этом стоит обратить внимание, что главная ценность корветов заключается не в их дешевизне, а в боевой эффективности.  

    Уникальная опытно-экспериментальная база Крыловского научного центра позволила создать совершенно новую форму подводной части. Предполагается, что перспективный корвет «Бриз» будет иметь повышенную устойчивость хода при морской качке. Новая форма корпуса снижает волновое сопротивление вдвое, а общее — на четверть при полной скорости хода. 

    Конструкторы сконцентрировались на создании более компактной и экономичной силовой установки. Благодаря этому внутри корпуса высвободились значительные объемы. Это позволило насытить корвет большим количеством разнообразного вооружения, серьезно усилив огневую мощь.

    При сохранении размеров и водоизмещения судна количество ячеек универсальных вертикальных пусковых установок для управляемого ракетного оружия выросло до 24 единиц. Обычно количество таких пусковых установок не превышает 12.

    Основа ВМФ: перспективный корвет «Бриз»

    Корвет типа «Бриз» обладает мощной противоздушной обороной. Это 32 управляемые ракеты малой дальности и 16 зенитных управляемых ракет большой дальности. Более того, дополняет зенитно-ракетную оборону универсальная 100 мм автоматическая артиллерийская установка и два скорострельных автомата калибра 30 мм.

    Против вражеских подводных лодок и противоторпедной обороны предусмотрены два четырехтрубных торпедных аппарата «Пакет» калибра 324 мм, который располагается на правом и левом бортах.  

    Водоизмещение корвета типа «Бриз» — 1980 тонн, скорость полного хода — 30 узлов, дальность хода —3500-4000 миль. Автономность корабля в 15 суток дает возможность совершать рейды и вдаль от родных берегов.   

    По комплексу характеристик корвет типа «Бриз» не уступает современным и перспективным зарубежным аналогам. Этот корабль в будущем должен стать основной Военно-Морского флота России.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #вмф #армия #флот
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