Французский композитор требует у Киркорова более 15 млн рублей за плагиат

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Москва, 24 октября. Французский композитор Жильбер Синуэ обвинил российского певца Филиппа Киркорова в плагиате. Об этом сообщил адвокат истца Игорь Трунов.

По мнению французского композитора, песня Киркорова «Шелковая нить» является копией композиции «Helwa ya Baladi», которую исполняла певица Далида. Француз подал против Киркорова иск на сумму 15,5 миллионов рублей.

«Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни «Helwa ya Baladi» зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году», — заявил Трунов в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что Киркоров исполняет песню «Helwa ya Baladi» на русском языке, которая в его репертуаре носит название «Шелковая нить», при этом песня полностью повторяет французскую композицию.

Напомним, в начале ноября 2016 года лидер французской группы Space Дидье Маруани через своего представителя в Москве Игоря Трунова подал иск к Филиппу Киркорову в городской суд. Он обвинял российского исполнителя в плагиате и требовал взыскать с него 75 миллионов рублей.

Позднее Маруани и Трунов были задержаны полицией в одном из столичных отделений Сбербанка, где собирались встретиться с Киркоровым и получить материальную компенсацию. Киркоров заранее заявил в правоохранительные органы о готовящейся сделке и обвинил своих оппонентов в вымогательстве и клевете. Композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.