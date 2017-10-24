Куклачев опроверг обвинения Transparency International о нарушениях в театре

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Москва, 24 октября. Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев опроверг обвинения Transparency International в нарушении законодательства.

«Это исследование как будто обвиняет нас в нарушении законодательства. На нас уже писали такие заявление полтора-два года назад, была проверка, но нарушений никаких обнаружено не было. Тот, кто такое заявляет, пусть придет к нам и проверит. У нас нарушений нет», — рассказал он РИА Новости.

Ранее организация по борьбе с коррупцией заявила, что ряд российских руководителей заключают контракты на постановку со своими же театрами, что противоречит российскому законодательству. В качестве одного из таких примеров был приведен театр Куклачева.

Отметим, что представители министерства культуры признавали факт заключения подобных контрактов, однако утверждали, что это абсолютно законно.