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Куклачев опроверг обвинения Transparency International о нарушениях в театре
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    Куклачев опроверг обвинения Transparency International о нарушениях в театре

    15:20  24 Октября 2017
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    Куклачев опроверг обвинения Transparency International о нарушениях в театре

    Москва, 24 октября. Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев опроверг обвинения Transparency International в нарушении законодательства.

    «Это исследование как будто обвиняет нас в нарушении законодательства. На нас уже писали такие заявление полтора-два года назад, была проверка, но нарушений никаких обнаружено не было. Тот, кто такое заявляет, пусть придет к нам и проверит. У нас нарушений нет», — рассказал он РИА Новости.

    Куклачев опроверг обвинения Transparency International о нарушениях в театре

    Ранее организация по борьбе с коррупцией заявила, что ряд российских руководителей заключают контракты на постановку со своими же театрами, что противоречит российскому законодательству. В качестве одного из таких примеров был приведен театр Куклачева.

    Отметим, что представители министерства культуры признавали факт заключения подобных контрактов, однако утверждали, что это абсолютно законно.

    Автор: Геннадий Плющев
    #нарушение #театр #куклачев #законодательство #transparency international
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