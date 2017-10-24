ЛНР: пьяная ссора закончилась гибелью двух бойцов ВСУ в Донбассе

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Луганск, 24 октября. Бойцы ВСУ расстреляли своих сослуживцев в ходе ссоры, возникшей после распития спиртных напитков. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции Луганской народной республики подполковника Андрея Марочко.

По его словам, кровавая потасовка между военнослужащими одного из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады произошла в минувшее воскресенье.

«В результате драки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения из автомата Калашникова, несовместимые с жизнью, еще три получили ранения», — сказал Марочко.

Он добавил, что двое военнослужащих, застрелившие своих сослуживцев, скрылись из расположения части. Они также прихватили с собой два автомата АК-74 с патронами.

Напомним, ранее на территории Луганской народной республики была задержана группа диверсантов, которых подозревают в причастности к убийству депутатов Народного совета ЛНР.