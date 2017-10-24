Чемодан с останками пятилетнего ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском

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Иркутск, 24 октября. Чемодан со скелетированными останками пятилетнего мальчика обнаружили в выгребной яме одного из кафе под Иркутском. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

В правоохранительные органы 19 октября обратились сотрудники кафе, которые и нашли чемодан в своей выгребной яме. Следователям удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемых, пишет «Свободная пресса».

Как сообщает СКР, подозреваемыми в убийстве стали 24-летняя мать ребенка и ее супруг – 32-летний мигрант, находящийся на территории России нелегально. По их словам, в феврале 2017 года они вместе с сыном находились в вагончике на территории кафе. Между ними возникла ссора, мать толкнула ребенка, и мальчик упал и сильно ударился.

Подозреваемые решили, что он умер, и решили спрятать тело ребенка в чемодан, после чего «похоронили» его в выгребной яме.

У супругов есть еще один 5-месячный ребенок. Сейчас он временно отправлен в детский дом. Следствие продолжается. Обнаруженные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.