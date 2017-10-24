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Российская база на Луне будет построена к 2050 году
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    Российская база на Луне будет построена к 2050 году

    15:30  24 Октября 2017
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    Российская база на Луне будет построена к 2050 году

    Москва, 24 октября. В российской ракетно-космической корпорации «Энергия» рассчитывают, что строительство космической базы на поверхности Луны начнется в период с 2040 по 2050 год. Об этом рассказал в ходе презентации РКК «Энергия» начальник летной службы корпорации Александр Калери.

    Как указано в материалах презентации, до 2030 году будет выбрано место на поверхности спутника Земли, которое подходит для строительства лунной базы. В период с 2030 по 2040 год будет осуществляться подготовительный этап строительства лунной базы, тогда же, предположительно, на Луне высадятся первые российские космонавты. После 2040 года начнется строительство лунной базы, и 2050 году она должны быть завершена в достаточной степени, чтобы там проводились научные работы.

    В дальнейшем лунная база станет основой для разведки и добычи лунных ресурсов.

    Российская база на Луне будет построена к 2050 году

    Как отметил Калери, ключевую роль в российском освоении Луны будет играть перспективный космический корабль «Федерация».

    «В 2022 году планируется его первый беспилотный запуск, потом беспилотный к МКС и в 2024 году пилотируемый», — передает ТАСС слова представителя корпорации.

    Автор: Валентин Меликов
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