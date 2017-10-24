Ученые создали уникальную вакцину против пневмонии

Вашингтон, 24 октября. Американские ученые разработали уникальную вакцину, которая способна выработать иммунитет у организма к 72 из 90 штаммам пневмококка, заявили специалисты из университета Баффало.

По словам экспертов, у новой вакцины принципиально новый механизм действия.

Как подчеркнули специалисты, ранее разработанные средства полностью удаляли бактерии из организма. Однако ученые выявили, что микробиомы приносят пользу для организма, обеспечивают поддержание хорошего здоровья.

«Новая вакцина позволяет нам наблюдать за бактериями и нападать на них, только если они покидают свою колонию, чтобы вызвать болезнь, — объяснил сотрудник университета Баффало Чарльз Джонс. — Это важно, потому что если мы оставим условно безвредные бактерии в покое, на их место не заселятся другие, потенциально более вредные».