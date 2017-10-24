Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Ковитиди ответила Собчак на заявление о статусе Крыма
Политика
Ковитиди ответила Собчак на заявление о статусе Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ковитиди ответила Собчак на заявление о статусе Крыма

    15:03  24 Октября 2017
    45

    Ковидити ответила Собчак на заявление о незаконности присоединения Крыма к РФ

    Член Совета Федерации РФ от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди ответила Ксении Собчак, котрая  ранее заявила о том, что Крым не является частью России. Более того, Собчак, объявившая о намерениях баллотироваться в президенты РФ, считает, что Россия нарушила нормы международного права.

    Ольга Ковитиди в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнила, что Собчак, в соответствии с нормативно-правовой базой РФ, не является кандидатом в президенты.

    «В соответствии с нормами действующего законодательства Ксения Собчак не является кандидатом в президенты РФ, поскольку для объявления гражданина кандидатом предусмотрена особая процедура. Я уверена, что национальные интересы Российской Федерации имеют преимущественное значение. И заявление о необходимости восстановления отношений России с другими государствами, в том числе, с Украиной, любой ценой, по моему мнению, звучит просто некорректно», — объясняет парламентарий.

    Ковидити ответила Собчак на заявление о незаконности присоединения Крыма к РФ

    Ковитиди напомнила, что граждане, проживающие в Крыму, в соответствии с нормами международного законодательства, реализовали свое право и приняли решение о самоопределении, а затем, на правах государственного образования, о присоединении к Российской Федерации.

    «Был создан правовой прецедент. Я напомню, на территории большинства стран, которые сегодня выступают против воссоединения Крыма с РФ, в том числе, в США, действует прецедентное право. Этот судебный прецедент в будущем может лечь в основу позиции других стран по Крыму. Сегодня можно с уверенностью сказать, что целый ряд стран высказал однозначную позицию по Крыму. Крым — это часть России. Ксения Собчак может высказать свою позицию, мы можем по-разному к ней относится, но право высказаться она имеет. Крым — это не территория, а прежде всего люди. Об этом забывают очень многие политики. А люди имеют право выбора», — заключила Ольга Ковитиди.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Согласно результатом плебисцита, абсолютное большинство проголосовало за воссоединение полуострова и РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #украина #крым #собчак #ковитиди
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        1274
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3225
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1254
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1591