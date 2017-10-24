Ковитиди ответила Собчак на заявление о статусе Крыма

В Избранное

Член Совета Федерации РФ от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди ответила Ксении Собчак, котрая ранее заявила о том, что Крым не является частью России. Более того, Собчак, объявившая о намерениях баллотироваться в президенты РФ, считает, что Россия нарушила нормы международного права.

Ольга Ковитиди в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнила, что Собчак, в соответствии с нормативно-правовой базой РФ, не является кандидатом в президенты.

«В соответствии с нормами действующего законодательства Ксения Собчак не является кандидатом в президенты РФ, поскольку для объявления гражданина кандидатом предусмотрена особая процедура. Я уверена, что национальные интересы Российской Федерации имеют преимущественное значение. И заявление о необходимости восстановления отношений России с другими государствами, в том числе, с Украиной, любой ценой, по моему мнению, звучит просто некорректно», — объясняет парламентарий.

Ковитиди напомнила, что граждане, проживающие в Крыму, в соответствии с нормами международного законодательства, реализовали свое право и приняли решение о самоопределении, а затем, на правах государственного образования, о присоединении к Российской Федерации.

«Был создан правовой прецедент. Я напомню, на территории большинства стран, которые сегодня выступают против воссоединения Крыма с РФ, в том числе, в США, действует прецедентное право. Этот судебный прецедент в будущем может лечь в основу позиции других стран по Крыму. Сегодня можно с уверенностью сказать, что целый ряд стран высказал однозначную позицию по Крыму. Крым — это часть России. Ксения Собчак может высказать свою позицию, мы можем по-разному к ней относится, но право высказаться она имеет. Крым — это не территория, а прежде всего люди. Об этом забывают очень многие политики. А люди имеют право выбора», — заключила Ольга Ковитиди.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Согласно результатом плебисцита, абсолютное большинство проголосовало за воссоединение полуострова и РФ.