Минобороны отреагировало на клевету Reuters о выплатах вдове погибшего в Сирии офицера

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Москва, 24 октября. Вдова погибшего в Сирии офицера Сергея Бордова получила все денежные выплаты, агенство Reuters искажает факты. Об этом заявили во вторник в Минобороны России.

По информации военного ведомства РФ, все денежные выплаты в качестве компенсации, а также единовременное пособие в связи с гибелью российского военного были вовремя оформлены и выплачены министерством обороны в полной мере.

«Средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», — решительно подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны России отметили, что сообщения агентства Reuters относительно того, что вдова получила якобы в общей сложности «одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа», являются откровенной манипуляцией британских СМИ с целью клеветы.