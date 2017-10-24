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Минобороны отреагировало на клевету Reuters о выплатах вдове погибшего в Сирии офицера
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    Минобороны отреагировало на клевету Reuters о выплатах вдове погибшего в Сирии офицера

    14:54  24 Октября 2017  /обновлено: 15:03  24 Октября 2017
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    Минобороны отреагировало на клевету Reuters о выплатах вдове погибшего в Сирии офицера

    Москва, 24 октября. Вдова погибшего в Сирии офицера Сергея Бордова получила все денежные выплаты, агенство Reuters искажает факты. Об этом заявили во вторник в Минобороны России. 

    По информации военного ведомства РФ, все денежные выплаты в качестве компенсации, а также единовременное пособие в связи с гибелью российского военного были вовремя оформлены и выплачены министерством обороны в полной мере.

    Минобороны отреагировало на клевету Reuters о выплатах вдове погибшего в Сирии офицера

    «Средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», — решительно подчеркнули в ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны России отметили, что сообщения агентства Reuters относительно того, что вдова получила якобы в общей сложности «одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа», являются откровенной манипуляцией британских СМИ с целью клеветы. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #минобороны рф #офицер #бордов #рейтерс
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