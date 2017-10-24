Ни печенек, ни Маккейна — Олейник о неспособности Саакашвили совершить госпереворот на Украине
Экс-депутат Верховной рад Владимир Олейник считает, что «Михомайдан», проходящий у стен украинского парламента, был согласован Михаилом Саакашвили с кураторами из Вашингтона. Однако США не заинтересованы в новом государственном перевороте на Украине, поскольку не видят существенной разницы между действующим президентом Петром Порошенко и «гастролером» Саакашвили. Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя протесты, заявил, что «охранники» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили планируют совершить силовой переворот в стране. Также Луценко считает, что акция протеста финансируется из-за рубежа. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
«Луценко должен основываться на каких-то данных, если он делает подобные утверждения о намерениях Саакашвили. В противном случае, это очередная пустая болтовня. Мы неоднократно слышали обещания Луценко, которые так и не были выполнены. Что, он не брал на себя обязательства закрыть уголовные дела к Новому году? Расследовать майдан? Расследовать и передать в суд материал о том, как в Одессе сожгли мирных граждан? А не он ли управлял захватом власти? Так почему, если это правительство пришло к власти путем государственного переворота, тот же Саакашвили не может выбрать аналогичный сценарий? Может, но у него нет на это ресурсов», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.
Расписывая акцию протеста, происходящую у здания украинского парламента, генпрокурор Украины подчеркнул, что в протестах принимают участия «гастролеры без гражданства» с нарезным оружием, которые охраняют бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. По его информации, занимая пост председателя Одесской ОГА, Саакашвили заставил своих подчиненных «оформить разрешения на постоянное проживание двадцати гражданам Грузии как ценным деятелям культуры», и именно эти люди планируют устроить на Украине государственный переворот. В свою очередь Михаил Саакашвили назвал Луценко лжецом.
Собеседник ФАН Владимир Олейник уверен, что Саакашвили ничего не делает без согласования с кураторами. Однако возникает вопрос: а зачем Вашингтону сегодня госпереворот на Украине?
«Что Тимошенко, что Порошенко, что Аваков, или те же Саакашвили, Наливайчинко или Ляшко — они все коняшки из одной вашингтонской конюшни. Какая американцам разница, на кого делать ставку? Внутренняя конкуренция этих товарищей американцам до лампочки, — считает политик. — В отличие от 2013 года, молчит международная пресса. Никто из видных американских политических деятелей не едет на Украину. Где Маккейн? Где печеньки? Где депутаты Европарламента, которые поддержат изменения с целью усиления украинской демократии. Нет ни отмашки, ни печенек, ни Маккейна на майдане. Саакашвили просто дали немного побузить, но он вышел за рамки договоренностей. Он просто раздражает Порошенко. Никакого переворота не будет, вся эта акция — «договорняк». У Саакашвили нет ни финансов, ни ресурсов».