Ни печенек, ни Маккейна — Олейник о неспособности Саакашвили совершить госпереворот на Украине

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Экс-депутат Верховной рад Владимир Олейник считает, что «Михомайдан», проходящий у стен украинского парламента, был согласован Михаилом Саакашвили с кураторами из Вашингтона. Однако США не заинтересованы в новом государственном перевороте на Украине, поскольку не видят существенной разницы между действующим президентом Петром Порошенко и «гастролером» Саакашвили. Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя протесты, заявил, что «охранники» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили планируют совершить силовой переворот в стране. Также Луценко считает, что акция протеста финансируется из-за рубежа. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Луценко должен основываться на каких-то данных, если он делает подобные утверждения о намерениях Саакашвили. В противном случае, это очередная пустая болтовня. Мы неоднократно слышали обещания Луценко, которые так и не были выполнены. Что, он не брал на себя обязательства закрыть уголовные дела к Новому году? Расследовать майдан? Расследовать и передать в суд материал о том, как в Одессе сожгли мирных граждан? А не он ли управлял захватом власти? Так почему, если это правительство пришло к власти путем государственного переворота, тот же Саакашвили не может выбрать аналогичный сценарий? Может, но у него нет на это ресурсов», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.

Расписывая акцию протеста, происходящую у здания украинского парламента, генпрокурор Украины подчеркнул, что в протестах принимают участия «гастролеры без гражданства» с нарезным оружием, которые охраняют бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили. По его информации, занимая пост председателя Одесской ОГА, Саакашвили заставил своих подчиненных «оформить разрешения на постоянное проживание двадцати гражданам Грузии как ценным деятелям культуры», и именно эти люди планируют устроить на Украине государственный переворот. В свою очередь Михаил Саакашвили назвал Луценко лжецом.

Собеседник ФАН Владимир Олейник уверен, что Саакашвили ничего не делает без согласования с кураторами. Однако возникает вопрос: а зачем Вашингтону сегодня госпереворот на Украине?