Транссексуал из Перми подал в суд на Жириновского

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Москва, 24 октября. Транссексуал Александра Селянинова требует от лидера ЛДПР Владимира Жириновского 100 тысяч рублей за причинение морального ущерба.

Как рассказала Селянинова в интервью URA.RU, она сочла обидными слова либерал-демократа в адрес трансвеститов и транссексуалов, произнесенные им в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

«Я хочу в судебном процессе объяснить обществу суть происходящего и то, что позиция определенных людей близка к нацистской идеологии», — отметила истица.

Иск к лидеру ЛДПР направлен в Мещанский районный суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Александра Селянинова, в прошлом советский милиционер, объявила себя внебрачной дочерью Бориса Ельцина.