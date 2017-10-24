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Транссексуал из Перми подал в суд на Жириновского
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    Транссексуал из Перми подал в суд на Жириновского

    14:44  24 Октября 2017
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    Транссексуал из Перми подал в суд на Жириновского

    Москва, 24 октября. Транссексуал Александра Селянинова требует от лидера ЛДПР Владимира Жириновского 100 тысяч рублей за причинение морального ущерба.

    Как рассказала Селянинова в интервью URA.RU, она сочла обидными слова либерал-демократа в адрес трансвеститов и транссексуалов, произнесенные им в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

    «Я хочу в судебном процессе объяснить обществу суть происходящего и то, что позиция определенных людей близка к нацистской идеологии», — отметила истица.

    Иск к лидеру ЛДПР направлен в Мещанский районный суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что Александра Селянинова, в прошлом советский милиционер, объявила себя внебрачной дочерью Бориса Ельцина.

    Автор: Юлия Кошкина
    #суд #жириновский
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