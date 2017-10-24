Депутат Рады Мосийчук устроил истерику после штурма киевского суда

В Избранное

Киев, 24 октября. Народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук неприлично вел себя в Святошинском районном суде Киева, где рассматривалось дело лидера добровольческого движения ОУН (организация запрещена в России) Николая Коханивского. Народный избранник нецензурно ругался и закатил истерику.

«Стоять, что ты наделал? Застрелись, дурак!» — кричал Мосийчук.

Отмечается, что предложение «застрелиться» народный избранник истерично прокричал несколько раз. Однако совершенно непонятно, что привело в бешенство Мосийчука и спровоцировало такую неадекватную реакцию.

Напомним, в ночь на вторник, 24 октября, в Святошинском районном суде украинской столицы активисты и соратники лидера добровольческого батальона ОУН Коханивского (запрещена в России) забаррикадировались и окружили своего лидера, чтобы сотрудники правоохранительных органов не смогли к нему подступиться.

Позже в здании суда радикалы учинили погром. Киевский суд должен был в 09.00 (совпадает с мск) рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

Ранее украинская полиция задержала 30 активистов в зале суда в Киеве.