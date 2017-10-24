Латакия: спецслужбы Сирии предотвратили теракт в районе Дахият Тишрин

В Избранное

Латакия, 24 октября. Силы безопасности Сирии обезвредили заминированный автомобиль на окраине Латакии.

Сотрудникам сирийских спецслужб удалось обнаружить в пригороде Латакии Дахият Тишрин автомобиль, в котором находилось более 50 килограммов пластичного взрывчатого вещества С-4.

Информационное агентство «САНА» сообщило, что предварительно в районе была установлена слежка за подозрительным объектом, которая привела к парковочному месту около местной больницы. Автомобиль был припаркован около медицинского учреждения.

Водителя заминированной машины задержали на месте, в данный момент с ним работают следователи.