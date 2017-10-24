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Политика
В Крыму отреагировали на слова Собчак о принадлежности полуострова
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    В Крыму отреагировали на слова Собчак о принадлежности полуострова

    14:40  24 Октября 2017
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    В Крыму отреагировали на слова Собчак о принадлежности полуострова

    Симферополь, 24 октября. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма «очередным политическим ходом» и «желанием пропиариться».

    Напомним, сегодня на пресс-конференции телеведущая и журналист Ксения Собчак высказала свое мнение о принадлежности Крыма. Она сообщила, что, с точки зрения международного права, Крым – украинский, и «точка».

    «С правовой точки зрения эти все заявления ничтожны и говорят лишь о непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний. Крым был, есть и будет российским и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости», — прокомментировал выступление Собчак Полонский телеканалу RT.

    Он еще раз обратил внимание на то, что крымский референдум проходил по всем нормам международного права.

    «Обсуждать эти вещи — это не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться, получить для себя дополнительные очки», — добавил Полонский.

     

     

    Автор: Татьяна Барашкова
    #крым #ксения собчак #полонский
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