В Крыму отреагировали на слова Собчак о принадлежности полуострова

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Симферополь, 24 октября. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма «очередным политическим ходом» и «желанием пропиариться».

Напомним, сегодня на пресс-конференции телеведущая и журналист Ксения Собчак высказала свое мнение о принадлежности Крыма. Она сообщила, что, с точки зрения международного права, Крым – украинский, и «точка».

«С правовой точки зрения эти все заявления ничтожны и говорят лишь о непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний. Крым был, есть и будет российским и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости», — прокомментировал выступление Собчак Полонский телеканалу RT.

Он еще раз обратил внимание на то, что крымский референдум проходил по всем нормам международного права.