Памфилова поддерживает идею о переносе Единого дня голосования в РФ

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Москва, 24 октября. Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова поддерживают инициативу о переносе Единого дня голосования. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мое личное мнение и мнение человека, обладающего небольшим опытом, председателя Центральной избирательной комиссии, что если мы хотим, чтобы люди ходили на выборы и интересовались, надо выбирать оптимальный вариант: или октябрь, или апрель», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о том, что президентские выборы в стране могут пройти в один день с дополнительными выборами депутатов Государственной думы по одномандатным округам. Она также отметила тот факт, что прорабатываются различные варианты.