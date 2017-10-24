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Россия
Памфилова поддерживает идею о переносе Единого дня голосования в РФ
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    Памфилова поддерживает идею о переносе Единого дня голосования в РФ

    14:54  24 Октября 2017
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    Памфилова поддерживает идею о переносе Единого дня голосования в РФ

    Москва, 24 октября. Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова поддерживают инициативу о переносе Единого дня голосования. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Мое личное мнение и мнение человека, обладающего небольшим опытом, председателя Центральной избирательной комиссии, что если мы хотим, чтобы люди ходили на выборы и интересовались, надо выбирать оптимальный вариант: или октябрь, или апрель», — подчеркнула Памфилова.

    Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о том, что президентские выборы в стране могут пройти в один день с дополнительными выборами депутатов Государственной думы по одномандатным округам. Она также отметила тот факт, что прорабатываются различные варианты.

    Автор: Алексей Громов
    #выборы-2018
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