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Общество
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Украина
Украина и США готовят наблюдательный полет над Россией
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    Украина и США готовят наблюдательный полет над Россией

    15:43  24 Октября 2017
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    Украина и США готовят наблюдательный полет над Россией

    Москва, 24 октября. США и Украина до конца года намерены провести совместный наблюдательный полет над территорией России, заявил начальник управления верификации генштаба ВСУ Андрей Гудзь во время брифинга в Киеве.

    По словам Гудзя, в этом году Украина, США и Канада провели совместный наблюдательный полет над территорией России. 

    «До конца года планируется проведение еще одного наблюдательного полета с США», — заметил представитель украинского генштаба.

    Однако он подчеркнул, что согласно договору об открытом небе, у российской стороны есть необходимый запас времени для маскировки войск и военной техники.

    Ранее сообщалось, что украинская армия за прошедшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе. По данным военного ведомства ДНР, ВСУ применили минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие.

     


     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #сша #украина #полет
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