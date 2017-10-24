Украина и США готовят наблюдательный полет над Россией

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Москва, 24 октября. США и Украина до конца года намерены провести совместный наблюдательный полет над территорией России, заявил начальник управления верификации генштаба ВСУ Андрей Гудзь во время брифинга в Киеве.

По словам Гудзя, в этом году Украина, США и Канада провели совместный наблюдательный полет над территорией России.

«До конца года планируется проведение еще одного наблюдательного полета с США», — заметил представитель украинского генштаба.

Однако он подчеркнул, что согласно договору об открытом небе, у российской стороны есть необходимый запас времени для маскировки войск и военной техники.

Ранее сообщалось, что украинская армия за прошедшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе. По данным военного ведомства ДНР, ВСУ применили минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие.



