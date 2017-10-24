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Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны
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    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны

    14:35  24 Октября 2017
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    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны

    Багдад, 24 октября. Один из командиров шиитской милиции «Хашд аш-Шааби» Каис аль-Хазали ответил на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, потребовавшего от ополченцев возвращения домой.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что все иранские ополченцы должны покинуть территорию Ирака и вернуться домой, так как война с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) скоро закончится.

    В ответ на это Каис аль-Хазали, являющийся одним из лидеров ополчения «Хашд аш-Шааби», которое с 2016 года официально входит в состав армии Ирака, сообщил, что США должны немедленно подготовить свои войска к выводу с территории страны, так как война с боевиками «Халифата» завершится в ближайшее время.

    Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #ирак #рекс тиллерсон #хашд аш-шааби
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