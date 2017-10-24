Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» потребовали от США немедленно вывести войска из страны

В Избранное

Багдад, 24 октября. Один из командиров шиитской милиции «Хашд аш-Шааби» Каис аль-Хазали ответил на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, потребовавшего от ополченцев возвращения домой.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что все иранские ополченцы должны покинуть территорию Ирака и вернуться домой, так как война с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) скоро закончится.

В ответ на это Каис аль-Хазали, являющийся одним из лидеров ополчения «Хашд аш-Шааби», которое с 2016 года официально входит в состав армии Ирака, сообщил, что США должны немедленно подготовить свои войска к выводу с территории страны, так как война с боевиками «Халифата» завершится в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.