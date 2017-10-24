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Шварценеггер рассказал о съемках нового фильма «Терминатор»
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    Шварценеггер рассказал о съемках нового фильма «Терминатор»

    14:38  24 Октября 2017
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    Шварценеггер рассказал о съемках нового фильма «Терминатор»

    Лос-Анджелес, 24 октября. Новая часть «Терминатора» будет рассказывать про старых персонажей, максимально дистанцируясь от наработок всех прошлых фильмов. Об этом во вторник заявил американский актер Арнольд Шварценеггер, который вновь вернется к главной роли в новой части франшизы про роботов-убийц.

    «Я думаю, Кэмерон и Миллер выработали концепт, который позволяет им продолжить историю про терминатора T-800  Они берут несколько основных персонажей, героиню Линды Хэмилтон и моего героя, и отметают все остальное», — рассказал Шварценеггер изданию Business Insider.

    Отметим, что новая часть «Терминатора» должна стать настоящим кинособытием для фанатов франчайза, поскольку в фильм возвращаются актеры первых двух оригинальных фильмов, а режиссерское кресло вновь займет основоположник фантастического киносериала Джеймс Кэмерон, к которому вновь вернулись права съемки. 

    Автор: Геннадий Плющев
    #кэмерон #терминатор #шварценеггер #фильм #съемки
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