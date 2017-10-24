Сирия новости 24 октября 16.30: ВКС РФ наносят удары по ИГ в Хаме, «Хезболла» стягивает силы на юге Алеппо

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Сирия, 24 октября. ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации ИГ1 в Хаме, «Хезболла» стягивает силы на юге Алеппо, в Дамаске продолжаются бои между ИГ и ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» и ИГ в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоят ИГ в Дамаске.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в окрестностях лагеря беженцев Ярмук продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела позиций ССА в районе Ялда со стороны «Исламского государства»1 было уничтожено 10 боевиков «свободной армии».

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Местный источник в Twitter (@Motawasset) передает, что сирийская армия ведет ракетный обстрел по зонам дислокации антиправительственных формирований в районе Джобар.

Провинция Алеппо

Один из местных источников в провинции Алеппо сообщает в своем микроблоге в Twitter (@MasryLlasf), что в регион прибывают новые подразделения «Хезболлы». Ранее сообщалось, что иранские военизированные отряды и ливанское формирование стягивают силы на юге региона. Союзники готовятся к операции против боевиков «Тахрир аш-Шам».

Жители города Азаз вышли на митинг в поддержку мирного населения Восточной Гуты, оккупированной боевиками антиправительственных формирований. Об акции сообщает в Twitter (@VLb9FiVdvvCCgZI) один из источников.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков в деревне Аль-Тиба на севере провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@dirb3lba). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что армия САР обстреливает зоны дислокации антиправительственных формирований в районе города Талльбиса.

Ранее сообщалось, что группировка «Джейш Магавир ат-Таура» увеличивает свою численность за счет вербовки беженцев из лагеря Рукбан, а также посредством переброски боевиков «Исламского государства» из Эль-Карьятейна.

Провинция Хама

ВКС России продолжают наносить удары по укреплениям «Исламского государства» на востоке провинции Хама. Военный источник в социальной сети Twitter (@alealnmr) пишет, что российские летчики бомбят зоны дислокации ИГ в районах поселений Аль-Рахжан, Аль-Хамдания, Аль-Жанина и Загбар. Кроме того, авиация РФ наносит удары по позициям радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в северо-восточной части региона. Ранее сообщалось, что в результате одного из боевых вылетов ВКС РФ в районе Аль-Раджан было ликвидировано более 16 боевиков коалиции, управляемой «Джебхат ан-Нусрой»1.

Ирак

Военный Twitter-канал (@iraq_day) передает, что иракская армия движется в направлении Аль-Каима. Также один из источников в социальной сети Twitter (@AlSuraEnglish) сообщает, что ВС Ирака идут к населенному пункту Фаюш Хабур, чтобы занять выгодные позиции на границе с Турцией.

Солдаты иракской армии выявили и ликвидировали трех террористов «Исламского государства» в районе горы Макхуль в провинции Салах Эд-Дин. Об этом сообщает, ссылаясь на источники в командовании ВС Ирака, информационное агентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)