В Избранное

Киев, 24 октября. Государственная миграционная служба Украины отказала бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области в предоставлении статуса беженца. Теперь он может быть экстрадирован или депортирован с территории Украины.

«Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или экстрадицию любым образом, то сейчас миграционная служба отказала ему в статусе беженца, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился», — приводят украинские СМИ комментарий генерального прокурора Украины Юрия Луценко по этому поводу.

Луценко подчеркнул, что теперь нет каких-либо «специальных обстоятельств», препятствующих депортации или экстрадиции Саакашвили.