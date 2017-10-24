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Политика
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Украина
Саакашвили не получит статус беженца на Украине — Луценко
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    Саакашвили не получит статус беженца на Украине — Луценко

    14:39  24 Октября 2017
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    Саакашвили не получит статус беженца на Украине — Луценко

    Киев, 24 октября. Государственная миграционная служба Украины отказала бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области в предоставлении статуса беженца. Теперь он может быть экстрадирован или депортирован с территории Украины.  

    «Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или экстрадицию любым образом, то сейчас миграционная служба отказала ему в статусе беженца, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился», — приводят украинские СМИ комментарий генерального прокурора Украины Юрия Луценко по этому поводу.   

    Луценко подчеркнул, что теперь нет каких-либо «специальных обстоятельств», препятствующих депортации или экстрадиции Саакашвили.

     

     

    Автор: Федор Веснин
    #украина #саакашвили #экстрадиция #депортация
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