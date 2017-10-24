Ученые повысили эффективность солнечных батарей с помощью бабочек

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Москва, 24 октября. Ученые придумали способ повысить эффективность солнечных батарей с помощью крыльев членистоногих.

Одна из основных проблем солнечных батарей – зависимость их энергоэффективности от угла падения света. Наблюдая за черными бабочками вида Pachliopta aristolochiae, ученые заметили, что структура их крыльев способна поглощать около 50 % всего солнечного света, передает «Ридус». Это вохможно благодаря цилиндрической структуре, способной поглощать свет под любым углом.

Это наблюдение легло в основу идеи создания материала для солнечных батарей, который бы имитировал строение крыла черной бабочки. Ученым уже удалось создать первый образец толщиной около 130 нанометров. Он выполнен из аморфного кремния с добавками водорода.

Благодаря новому материалу удалось увеличить эффективность солнечных батарей почти в два раза. Новую разработку разработчики планируют внедрить в качестве светопоглотительных панелей в солнечных батареях.