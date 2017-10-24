Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Чемодан с останками пятилетнего ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском
Технологии
Ученые повысили эффективность солнечных батарей с помощью бабочек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые повысили эффективность солнечных батарей с помощью бабочек

    14:24  24 Октября 2017
    48

    Ученые повысили эффективность солнечных батарей с помощью бабочек

    Москва, 24 октября. Ученые придумали способ повысить эффективность солнечных батарей с помощью крыльев членистоногих.

    Одна из основных проблем солнечных батарей – зависимость их энергоэффективности от угла падения света. Наблюдая за черными бабочками вида Pachliopta aristolochiae, ученые заметили, что структура их крыльев способна поглощать около 50 % всего солнечного света, передает «Ридус». Это вохможно благодаря цилиндрической структуре, способной поглощать свет под любым углом.

    Это наблюдение легло в основу идеи создания материала для солнечных батарей, который бы имитировал строение крыла черной бабочки. Ученым уже удалось создать первый образец толщиной около 130 нанометров. Он выполнен из аморфного кремния с добавками водорода.

    Благодаря новому материалу удалось увеличить эффективность солнечных батарей почти в два раза. Новую разработку разработчики планируют внедрить в качестве светопоглотительных панелей в солнечных батареях.

    Автор: Юлия Кошкина
    #ученые #солнечные батареи #энергоносители #открытия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        1308
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3241
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1256
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1591