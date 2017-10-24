Швыткин ответил экс-главе Пентагона: Нужно бороться с терроризмом, а не заявлять о холодной войне

В Избранное

Во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона наступила новая глава холодной войны, сообщил экс-министр обороны США Леон Панетта во время своего выступления на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне. Но нужно бороться с международным терроризмом, а не заявлять о новой холодной войне между США и РФ, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По мнению американского генерала, Соединенным Штатам Америки необходимо играть большую роль на Ближнем Востоке и сдерживать растущее влияние Российской Федерации в этом непростом регионе.

«Если вы не будете действовать жестко с Путиным, он будет извлекать из этого выгоду. По этой причине я считаю, что очень важно для США ясно дать понять, что есть линии, которые он не может пересечь», — воинственно подчеркнул бывший командующий армией США.

Бывший глава Пентагона также считает, что нынешняя администрация США «не очень хорошо» ведет дела с Москвой, а поэтому он призывает Белый Дом быть более жестким и последовательным в антироссийской риторике.

«Приходится только сожалеть о таком заявлении, тем более, когда слышишь его от человека, который действительно разбирается в военном деле и понимает, к чему может привести эскалация напряженности и к чему может привести холодная война. Если же в целом оценивать сложившуюся ситуацию, то холодной войны между РФ и США нет, но есть некоторые разногласия по определенным вопросам. По крайней мере, Москва стремится к налаживанию взаимоотношений с Вашингтоном, особенно в ближневосточном регионе, где ведется борьба с международным терроризмом», — комментирует Швыткин заявление Панетта.

Народный избранник уверен, что в свою очередь Москва не должна реагировать на воинственные речи бывшего командующего, а сосредоточить свои силы на борьбе с международным терроризмом.

«А вообще, я надеюсь на разум, хладнокровие и дальновидное мышление командующих НАТО и США, которые должны работать во благо своего народа. Так что я бы ответил экс-главе Пентагона так: нужно бороться с терроризмом, а не заявлять о холодной войне. Да и вообще, все усилия мирового сообщества должны быть направлены на борьбу с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.). Сегодня остается 5% территории Сирии, которую пока еще контролирует ИГИЛ1, но мы должны понимать, что террористы действуют не только в САР, но и в других странах и есть риски расползания боевиков по всему миру. Именно поэтому Москва призывает все мировое сообщество и в частности США к созданию единого фронта борьбы с этим недугом», — заключил Швыткин.

Напомним, в начале сентября по требованию властей США были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях состоялись обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

1 Организация запрещена на территории РФ.