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Москва, 24 октября. Страховые компании России отказываются от договоров с дилерами и практически на посылают к ним на ремонт автомобили по ОСАГО, сообщили представители ассоциации РОАД.

Члены ассоциации РОАД пожаловались в Центробанк. По их словам, страховые компании отказываются от контрактов с дилерами. Российские страховщики практически не направляют к ним на ремонт автомобили по полисам ОСАГО. В ассоциации обратили внимание, что эти действия наносят урон автодилерам и владельцам автомобилей.