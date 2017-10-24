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Страховщики отказываются ремонтировать машины по ОСАГО — РОАД
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    Страховщики отказываются ремонтировать машины по ОСАГО — РОАД

    14:31  24 Октября 2017
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    Страховщики отказываются ремонтировать машины по ОСАГО — РОАД

    Москва, 24 октября. Страховые компании России отказываются от договоров с дилерами и практически на посылают к ним на ремонт автомобили по ОСАГО, сообщили представители ассоциации РОАД.

    Члены ассоциации РОАД пожаловались в Центробанк. По их словам, страховые компании отказываются от контрактов с дилерами. Российские страховщики практически не направляют к ним на ремонт автомобили по полисам ОСАГО. В ассоциации обратили внимание, что эти действия наносят урон автодилерам и владельцам автомобилей.

    «С момента введения поправок к закону об ОСАГО прошло пять месяцев, — цитирует текст жалобы РОАД «Подмосковье 360». — Натуральная форма возмещения, к нашему огромному сожалению, по ОСАГО не заработала. Потребитель не может воспользоваться качественной услугой, а автодилеры не получают возможности осуществить ремонт в соответствии с 40-ФЗ (ОСАГО)».

    Страховщики отказываются ремонтировать машины по ОСАГО — РОАД

    Автор: Катерина Тимошенская
    #автомобили #осаго #страховые компании #роад
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