Страховщики отказываются ремонтировать машины по ОСАГО — РОАД
Москва, 24 октября. Страховые компании России отказываются от договоров с дилерами и практически на посылают к ним на ремонт автомобили по ОСАГО, сообщили представители ассоциации РОАД.
Члены ассоциации РОАД пожаловались в Центробанк. По их словам, страховые компании отказываются от контрактов с дилерами. Российские страховщики практически не направляют к ним на ремонт автомобили по полисам ОСАГО. В ассоциации обратили внимание, что эти действия наносят урон автодилерам и владельцам автомобилей.
«С момента введения поправок к закону об ОСАГО прошло пять месяцев, — цитирует текст жалобы РОАД «Подмосковье 360». — Натуральная форма возмещения, к нашему огромному сожалению, по ОСАГО не заработала. Потребитель не может воспользоваться качественной услугой, а автодилеры не получают возможности осуществить ремонт в соответствии с 40-ФЗ (ОСАГО)».