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Генпрокурор Украины обещает доказать, что протесты в Киеве финансируются из-за рубежа
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    Генпрокурор Украины обещает доказать, что протесты в Киеве финансируются из-за рубежа

    14:21  24 Октября 2017
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    Генпрокурор Украины обещает доказать, что протесты в Киеве финансируются из-за рубежа

    Киев, 24 октября. Проходящая возле стен Верховной рады протестная акция была профинансирована из-за рубежа. Об этом во вторник заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

    По его словам, участвующие в протестном движении граждане готовят государственный переворот.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко

    «Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая кучка людей, примерно 150-200 человек. В свое время я докажу, что они финансируются из-за рубежа», — отметил Луценко.

    Напомним, что на прошлой неделе несколько украинских оппозиционных партий организовали массовую акцию протеста в Киеве, целью которой является отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда, а также досрочная отставка президента страны Петра Порошенко. В протестах приняли участие не менее 5 тыс. человек.

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #протесты #луценко #акция #финансирование
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