«Белый единорог» с криками ворвался на пресс-конференцию Собчак

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Москва, 24 октября. Неизвестный в маске единорога попытался сорвать пресс-конференцию Ксении Собчак, однако охрана задержала мужчину и вывела из зала. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Инцидент произошел в ходе пресс-конференции Ксении Собчак, которая ранее заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России.

В ходе мероприятия в зале поднялся неизвестный мужчина и заявил, что хочет задать вопрос. После этого он быстро надел на себя маску в виде головы единорога и попытался с криками прорваться к Собчак. Сотрудники охраны задержали мужчину и вывели его из помещения. В свою очередь сама Собчак, назвала данный инцидент провокацией, отметив, что в будущем подобные инциденты будут повторяться.

Напомним, в ходе пресс-конференции Ксения Собчак высказала свое мнение о принадлежности Крыма. По ее словам, «с точки зрения международного права, Крым – украинский, и точка».