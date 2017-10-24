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«Белый единорог» с криками ворвался на пресс-конференцию Собчак
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    «Белый единорог» с криками ворвался на пресс-конференцию Собчак

    14:50  24 Октября 2017
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    «Белый единорог» с криками ворвался на пресс-конференцию Собчак

    Москва, 24 октября. Неизвестный в маске единорога попытался сорвать пресс-конференцию Ксении Собчак, однако охрана задержала мужчину и вывела из зала. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

    Инцидент произошел в ходе пресс-конференции Ксении Собчак, которая ранее заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России.

    В ходе мероприятия в зале поднялся неизвестный мужчина и заявил, что хочет задать вопрос. После этого он быстро надел на себя маску в виде головы единорога и попытался с криками прорваться к Собчак. Сотрудники охраны задержали мужчину и вывели его из помещения. В свою очередь сама Собчак, назвала данный инцидент провокацией, отметив, что в будущем подобные инциденты будут повторяться.

    Напомним, в ходе пресс-конференции Ксения Собчак высказала свое мнение о принадлежности Крыма. По ее словам, «с точки зрения международного права, Крым – украинский, и точка».

    Автор: Алексей Громов
    #собчак #пресс-конференция #единорог
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