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Политика
Мадрид пригрозил Каталонии применением силы
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    Мадрид пригрозил Каталонии применением силы

    14:19  24 Октября 2017
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    Мадрид пригрозил Каталонии применением силы

    Мадрид, 24 октября. Правительство Испании не исключает возможности применить силу для восстановления порядка в Каталонии, если в этом возникнет необходимость.

    По словам министра образования, культуры и спорта и пресс-секретаря испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго, такое может произойти в том случае, если стабилизации обстановки в регионе помешают сепаратисты. Об этом де Виго сообщил в интервью The Times.

    Он уточнил, что «ни одно правительство не хочет каких-либо актов насилия», однако добавил, что сегодня, в первую очередь, нужно обеспечить соблюдение закона.

    «Если есть люди на другой стороне, которые не хотят подчиняться закону, то через Моссос д'Эсквадра (каталонскую полицию), нам придется восстановить закон», — сказал де Виго.

    Он также подчеркнул, что такими мерами правительство не ограничивает автономию Каталонии, а восстанавливает ее.

    Напомним, 21 октября правительство Испании провело экстренное заседание, на котором решило применить 155-ю статью в отношении Каталонии и, таким образом, частично ограничить автономию региона. В частности, кабинет предложил отстранить от должностей правительство Карлеса Пучдемона и провести досрочные выборы в каталонский парламент. В понедельник стало известно, что Еврокомиссия такие меры Мадрида поддерживает.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #каталония #испания #независимость
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