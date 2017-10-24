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«Хезболла», КСИР и «Хашд аш-Шааби» развернули силы на границе Курдистана
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    «Хезболла», КСИР и «Хашд аш-Шааби» развернули силы на границе Курдистана

    14:11  24 Октября 2017
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    «Хезболла», КСИР и «Хашд аш-Шааби» развернули силы на границе Курдистана

    Эрбиль, 24 октября. Поддерживаемые Ираном подразделения пребывают в состоянии полной боеготовности на границе Иракского Курдистана.

    Командующий курдскими силами пешмерга Кадир Кадир заявил, что в противостояние с Курдистаном вступили не только шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби», но и иранский «Корпус стражей Исламское революции», а также ливанское движение «Хезболла», которое пользуется поддержкой Тегерана.

    В Совбезе Курдистана отметили, что Багдад подводит к границам Курдистана множество танков, отмечено наличие американской военной техники у линии фронта. Наступление на курдскую автономию началось в понедельник 16 октября.

    «Хезболла», КСИР и «Хашд аш-Шааби» развернули силы на границе Курдистана

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #хезболла #киркук #ксир
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