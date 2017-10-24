«Хезболла», КСИР и «Хашд аш-Шааби» развернули силы на границе Курдистана

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Эрбиль, 24 октября. Поддерживаемые Ираном подразделения пребывают в состоянии полной боеготовности на границе Иракского Курдистана.

Командующий курдскими силами пешмерга Кадир Кадир заявил, что в противостояние с Курдистаном вступили не только шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби», но и иранский «Корпус стражей Исламское революции», а также ливанское движение «Хезболла», которое пользуется поддержкой Тегерана.

В Совбезе Курдистана отметили, что Багдад подводит к границам Курдистана множество танков, отмечено наличие американской военной техники у линии фронта. Наступление на курдскую автономию началось в понедельник 16 октября.