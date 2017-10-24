Спасение Сирии: эксперт назвал главный геополитический итог операции ВКС РФ против ИГ

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Министр обороны России Сергей Шойгу подвел промежуточные итоги действий российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) в Сирийской арабской республике за два года. По словам Шойгу, в настоящее время боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1) контролируют не более пяти процентов территории Сирии.

«До начала операции ВКС РФ боевики ИГИЛ контролировали более 70% территории Сирии», — напомнил Шойгу в ходе совещания министров обороны стран-участниц АСЕАН.

По словам главы российского оборонного ведомства, за два года операции в Сирии ВКС РФ разгромили крупные формирования террористов на наиболее важных направлениях, освободили ключевые населенные пункты и основные коммуникации.

«Сегодня финансовая подпитка ИГИЛ с территории Сирии практически прекращена», — подчеркнул Шойгу, отметив, что в ходе операции ВКС РФ было уничтожено более 200 нефтяных и газовых скважин террористов, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около четырех тысяч бензовозов.

Успехи России в Сирии с точки зрения геополитики проанализировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков.

«Когда Россия в 2015 году приняла решение о начале операции в САР против боевиков «Исламского государства»1 и других террористических групп, ситуация в Сирии — фактически, в сердце Ближнего Востока — была близка к патовой, — отметил Дмитрий Егорченков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Боевики по факту контролировали более 70% территории Сирии, вплоть до того, что правительственные объекты в Дамаске были под прямым перекрестным огнем террористов. Официальный сирийский режим находился если не на грани капитуляции, то в состоянии очень тяжелых арьергардных боев. Была прямая угроза государственности Сирии, как это произошло, например, с Ливией. Существовала опасность, что Сирия может полностью исчезнуть как государство. И только вмешательство российских военных позволило избегнуть развития событий по данному сценарию и превращения гражданской войны в Сирии, которая фактически шла все эти годы, в войну всех против всех. Удалось не допустить дальнейшего разрастания этого хаоса и нестабильности на соседние ближневосточные государства, такие как Иордания и Турция».

Именно вмешательство России в ситуацию, фактически, спасло Сирию от гибели, подчеркнул эксперт.

«Сейчас, по прошествии времени, мы видим, что боевики «Исламского государства» фактически вытеснены с территории Сирийской арабской республики, — отметил собеседник ФАН. — На юге ИГИЛ контролирует совсем небольшие территории. Есть очаговое сопротивление. Конечно, сейчас рано говорить, что ИГИЛ в Сирии полностью уничтожено. Но уничтожена структура «Исламского государства», как мощной военной силы. Уничтожены источники финансирования этой военной силы, которые позволяли боевикам проводить серьезные военные операции. А надо сказать, что каждая хоть сколько-нибудь серьезная военная операция — это несколько миллионов долларов с точки зрения ее обеспечения».

По словам Дмитрия Егорченкова, до вмешательства России в ситуацию в Сирии ИГИЛ было вполне самодостаточной структурой с точки зрения финансирования.

«У боевиков на 2015 год все возможности даже для самофинансирования были налицо, — отметил политолог. — Террористы контролировали громадные территории, с этих территорий они кормились через систему контрабанды нефти, других ресурсов, промышленных товаров. Они имели развитую сеть контрабанды археологических находок, памятников культуры и архитектуры. Они осуществляли самофинансирование через прямые поборы со всевозможных логистических цепочек, доставки продовольствия и т.д. Все эти источники финансирования «Исламского государства» в результате деятельности российских ВКС совместно с сирийской армией, к настоящему моменту сведены к нулю».

Впереди еще много работы, но главное сделано — Сирия спасена, подчеркнул эксперт.

«Конечно, после формального окончательного поражения «Исламского государства» в САР, которое, как мне кажется, не за горами, на территории Сирии останутся люди, которые будут уходить в подполье, которые, условно говоря, будут сбривать бороды и пытаться как-то интегрироваться в общество. При этом они останутся все теми же боевиками «Исламского государства», и с ними придется еще довольно долго бороться и разбираться. Скорее всего, будет очаговое сопротивление, но это уже совсем другие масштабы. Прямой угрозы сирийской государственности в настоящий момент нет. И это, наверно, самое главное достижение прошедших лет», — отметил Дмитрий Егорченков.

1 Организация запрещена на территории РФ.