ОДКБ отметила активизацию деятельности ИГИЛ в Афганистане

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Москва, 24 октября. Боевики так называемого «Исламского государства»1 активизировали свою деятельность на территории Афганистана. Данная проблема обсуждалась на заседании рабочей группы при Совете министров иностранных дел ОДКБ.

Участники встречи также изучили вопросы, связанные с военно-политической и гуманитарной ситуацией в регионе.

«Констатированы активизация деятельности ИГИЛ1 и других террористических организаций на территории ИРА (Исламская Республика Афганистан), тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, растущая угроза экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности ОДКБ», — указано в заявлении.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу указал на то, что боевики так называемого «Исламского государства» ищут новые зоны обитания, а также стремятся к развитию на территории Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.