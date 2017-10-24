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Политика
ОДКБ отметила активизацию деятельности ИГИЛ в Афганистане
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    ОДКБ отметила активизацию деятельности ИГИЛ в Афганистане

    15:51  24 Октября 2017
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    ОДКБ отметила активизацию деятельности ИГИЛ в Афганистане

    Москва, 24 октября. Боевики так называемого «Исламского государства»1 активизировали свою деятельность на территории Афганистана. Данная проблема обсуждалась на заседании рабочей группы при Совете министров иностранных дел ОДКБ.

    Участники встречи также изучили вопросы, связанные с военно-политической и гуманитарной ситуацией в регионе.

    «Констатированы активизация деятельности ИГИЛ1 и других террористических организаций на территории ИРА (Исламская Республика Афганистан), тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, растущая угроза экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности ОДКБ», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу указал на то, что боевики так называемого «Исламского государства» ищут новые зоны обитания, а также стремятся к развитию на территории Афганистана.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #афганистан #одкб
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