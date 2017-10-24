Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали САА около города Рабия

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Рабия, 24 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали правительственные войска в горной части провинции Латакия.

Сирийские военные источники сообщают, что накануне вечером воспользовавшись темнотой боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) предприняли внезапное наступление на позиции сирийской армии. Террористам удалось захватить несколько стратегических высот около населенного пункта Рабия.

Сирийские военные отступили для перегруппировки и вернулись с прибывшим подкреплением. Артиллерия оказала поддержку пехоте, после чего исламисты были выбиты с занятых позиций. По предварительным данным уничтожено более 10 боевиков, около двух десятков экстремистов получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.