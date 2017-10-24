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Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали САА около города Рабия
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    Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали САА около города Рабия

    14:00  24 Октября 2017
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    Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали САА около города Рабия

    Рабия, 24 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали правительственные войска в горной части провинции Латакия.

    Сирийские военные источники сообщают, что накануне вечером воспользовавшись темнотой боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) предприняли внезапное наступление на позиции сирийской армии. Террористам удалось захватить несколько стратегических высот около населенного пункта Рабия.

    Сирийские военные отступили для перегруппировки и вернулись с прибывшим подкреплением. Артиллерия оказала поддержку пехоте, после чего исламисты были выбиты с занятых позиций. По предварительным данным уничтожено более 10 боевиков, около двух десятков экстремистов получили ранения.

    Латакия: боевики «Джебхат ан-Нусры» атаковали САА около города Рабия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #саа #латакия #джебхат ан-нусра #рабия
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