Церемония зажжения огня Олимпийских игр-2018 прошла в Греции

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Пиргос, 24 октября. Торжественная церемония зажжения огня Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане прошла на историческом стадионе в Древней Олимпии. Женщина, одетая в костюм греческой верховной жрицы, зажгла огонь от параболического зеркала в храме Геры.

На стадионе в Древней Олимпии стартовала эстафета передачи олимпийского огня. Первым факелоносцем, который донесет огонь от Олимпии до стадиона «Панатинаикос» в Афинах станет греческий лыжник и биатлонист Апостолос Ангелис. Вторым факелоносцем станет представитель принимающей игры стороны — южнокорейский футболист Пак Чжи Сун.

На стадионе в Афинах олимпийский огонь будет передан оргкомитету Олимпиады в Пхенчхане, после чего его доставят в Южную Корею.

Следующие XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В общей сложности в ходе Игр будут разыграны 102 комплекта медалей в таких дисциплинах, как биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки и двоеборье, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноубординг, фигурное катание, фристайл, хоккей и шорт-трек.