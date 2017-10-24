Помощник по хозяйству изнасиловал старушку в Кемеровской области

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Москва, 24 октября. В Кемеровской области мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 октября в Промышленном районе.

Сообщается, что ранее судимый кузбассовец проник в дом потерпевшей через окно. Затем он силой удерживал пенсионерку, которая была его знакомой, за плечи и руки и совершил преступление. В какой-то момент женщина попросила воды и смогла тем самым отвлечь преступника, а затем побежала к соседям, откуда вызвала полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленника. Он признал вину и находится под стражей, пишет «Нью-информ».

Отметим, сообщается, что мужчина ранее часто помогал пенсионерке по хозяйству.