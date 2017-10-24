В Совфеде ответили на заявление Порошенко о причастности Украины к созданию ООН

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Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил о том, что Украина является одной из стран-создательниц Организации Объединенных Наций.

«День создания ООН — это и украинский праздник, так как Украина была среди наций-основательниц организации», — написал украинский лидер.

Высказывание Порошенко прокомментировали в Совете Федерации РФ. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что украинскому президенту не стоит забывать историю собственного государства.

«Господин Порошенко может заявлять все, что ему угодно. Но если он так заявляет, то он отрекается от нашей общей истории: Россия и Советский Союз — это одно, а Украина — это другое. И в голодоморе на Украине виновата якобы тоже Россия. Во всех бедах Украины виновата Россия. Но если ты объявляешь свою страну создателем ООН, а Украина тогда действительно входила в состав СССР, то нужно помнить историю, хотя в ООН она состояла как самостоятельный член. Поэтому ничего странного я в этом заявлении не вижу. Но не стоит отрекаться от нашей общей истории. Украина вошла в ООН исключительно потому, что в тот момент входила в состав Советского Союза», — заключил парламентарий.

Устав ООН был подписан в 1945 году. В состав организации вошли в том числе и Украинская и Белорусская ССР, на этом настояло советское руководство. Лидеры СССР аргументировали это тем, что декларацию ООН также и Британские доминионы, так называемые самоуправляющиеся государства, которые находились в полной политической и экономической зависимости от империи.

Летом минувшего года Порошено объявил о 300-летии украинской конституционной мысли. По словам главы государства, Украина сейчас возвращается назад в Европу, частью которой являлась веками.