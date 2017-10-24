Объем несырьевого экспорта в России вырос до 77 млрд долларов — Путин
Москва, 24 октября. Объем несырьевого неэнергетического экспорта в России за первые восемь месяцев 2017 года вырос на 18,6% — до 77 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет».
Он отметил увеличение и реализацию экспортного потенциала.
«Растут объемы несырьевого неэнергетического экспорта. За восемь месяцев текущего года на 18,6 процента — до 77 миллиардов долларов — вырос этот показатель. Это 35 процентов всего экспорта России», — подчеркнул президент.
Также глава государства отметил рост экспорта в страны Европы росийских машин и оборудования на 15%.
Ранее в ходе выступления Путин заявил, что в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины доходов бюджета (51,3%). Однако уже в текущем году — около 39%.
«А в ближайшую трехлетку за счет нефтегазовых поступления будет формироваться только треть федеральной казны. При этом общие доходы бюджета, безусловно, будут расти», — добавил глава государства.