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Экономика
Объем несырьевого экспорта в России вырос до 77 млрд долларов — Путин
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    Объем несырьевого экспорта в России вырос до 77 млрд долларов — Путин

    14:00  24 Октября 2017  /обновлено: 15:05  24 Октября 2017
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    Объем несырьевого экспорта в России вырос до 77 млрд долларов — Путин

    Москва, 24 октября. Объем несырьевого неэнергетического экспорта в России за первые восемь месяцев 2017 года вырос на 18,6% — до 77 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

    Он отметил увеличение и реализацию экспортного потенциала.

    «Растут объемы несырьевого неэнергетического экспорта. За восемь месяцев текущего года на 18,6 процента — до 77 миллиардов долларов — вырос этот показатель. Это 35 процентов всего экспорта России», — подчеркнул президент.

    Также глава государства отметил рост экспорта в страны Европы росийских машин и оборудования на 15%.

    Ранее в ходе выступления Путин заявил, что в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины доходов бюджета (51,3%). Однако уже в текущем году — около 39%.

    «А в ближайшую трехлетку за счет нефтегазовых поступления будет формироваться только треть федеральной казны. При этом общие доходы бюджета, безусловно, будут расти», — добавил глава государства.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #экспорт #доходы
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