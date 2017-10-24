Экспорт сельхозпродукции России превысил экспорт вооружения — Путин

В Избранное

Москва, 24 октября. Объем экспорта сельхозпродукции России в 2016 году в денежном выражении превысил объем продаж вооружения. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин.

По итогам прошлого года экспорт продовольствия вырос на 4,9% — до 17,1 млрд долларов. В то же время за тот же самый период Россия продала оружия на 15,3 млрд долларов. По итогам же первых восьми месяцев 2017 года продажи сельхозпродукции на внешнем рынке выросли на 19,6%.