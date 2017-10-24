Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Чемодан с останками пятилетнего ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском
Россия
Экспорт сельхозпродукции России превысил экспорт вооружения — Путин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экспорт сельхозпродукции России превысил экспорт вооружения — Путин

    13:54  24 Октября 2017  /обновлено: 14:00  24 Октября 2017
    45

     

    Экспорт сельхозпродукции России превысил экспорт вооружения — Путин

    Москва, 24 октября. Объем экспорта сельхозпродукции России в 2016 году в денежном выражении превысил объем продаж вооружения. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин. 

    По итогам прошлого года экспорт продовольствия вырос на 4,9% — до 17,1 млрд долларов. В то же время за тот же самый период Россия продала оружия на 15,3 млрд долларов. По итогам же первых восьми месяцев 2017 года продажи сельхозпродукции на внешнем рынке выросли на 19,6%.

    «Экспорт продуктов превысил экспорт вооружения. Агропромышленный комплекс становится крупнейшим несырьевым рынком страны», — отметил Путин. 

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #россия #оружие #экспорт #сельхозпродукция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        Путин рассказал о новом качестве российской экономики

        13:42   24 Октября 2017
        1274
        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        Порошенко надоел 80% украинцев: на Майдане ищут повод для восстания

        12:14   24 Октября 2017
        3225
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        1254
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1591