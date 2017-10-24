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Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Центробанка России
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    Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Центробанка России

    14:08  24 Октября 2017
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    Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Центробанка России

    Москва, 24 октября. Глава российского государства Владимир Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Банка России по таргетированию инфляции. Об этом он сообщил во вторник на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

    По словам Путина, все центральные банки, все регуляторы во всех странах мира, которые таргетируют инфляцию, проявляют такую чрезмерную, с одной стороны, осторожность. 

    Путин заявил, что одобряет взвешенную политику Центробанка России

    «Думаю, она в известной степени оправдана, потому что рисков пока еще много», — подчеркнул он. 

    Путин также отметил, что именно поэтому одобряет политику российского регулятора, который ведет себя осторожно. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #цб рф #регулятор
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