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Политика
Путин заявил о выходе России на рекордно низкое значение инфляции
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    Путин заявил о выходе России на рекордно низкое значение инфляции

    13:58  24 Октября 2017  /обновлено: 14:15  24 Октября 2017
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    Путин заявил о замедлении инфляции в России

    Москва, 24 октября. Инфляция в России замедлилась до 2,7 процентов в годовом выражении, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

    «Мы вышли на рекордно низкое значение инфляции, на рекордно низкое за всю историю России», — обратил внимание российский президент.

    По данным Путина, на 16 октября текущего года, инфляция в России в годовом выражении составила 2,7%.

    «Это позволяет рассчитывать, что по итогам года инфляция будет ниже целевого ориентира в 4%»,  — констатировал российский лидер.

    Ранее глава государства отметил, что рост ВВП России за первые девять месяцев этого года составил 1,8%.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #инфляция
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