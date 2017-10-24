Путин заявил о выходе России на рекордно низкое значение инфляции

В Избранное

Москва, 24 октября. Инфляция в России замедлилась до 2,7 процентов в годовом выражении, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы вышли на рекордно низкое значение инфляции, на рекордно низкое за всю историю России», — обратил внимание российский президент.

По данным Путина, на 16 октября текущего года, инфляция в России в годовом выражении составила 2,7%.

«Это позволяет рассчитывать, что по итогам года инфляция будет ниже целевого ориентира в 4%», — констатировал российский лидер.

Ранее глава государства отметил, что рост ВВП России за первые девять месяцев этого года составил 1,8%.