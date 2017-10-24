Путин назвал главные задачи в российской экономике

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Москва, 24 октября. Перед Россией стоит ряд стратегических задач в экономике, в частности — вывод темпов роста на уровень среднемировых. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВТБ Капитал «Россия зовет».

По словам главы государства, необходимо не только закреплять позитивные тенденции, но и придать дополнительную динамику экономике РФ и повысить ее эффективность.

«Нас не могут устраивать нынешние темпы роста. Необходимо вывести их на уровень выше среднемировых», — подчеркнул Путин.

Пока решению этой задачи мешает целый ряд структурных ограничений, добавил президент.

«Чтобы преодолеть их, необходимы новые структурные источники роста. Прежде всего, увеличение производительности труда за счет модернизации производства», — заявил глава государства.

Кроме того, необходимо улучшать деловой климат в России, стимулировать развитие конкуренции и улучшать условия. «Продолжим уделять внимание повышения качеству профессионального образования и мастерства российских специалистов, которые уже получают высокую международную оценку, — сказал Путин. — Я встречаюсь с представителями российского и иностранного бизнеса. Одна из проблем, на которую обращают внимание коллеги, — недостаток квалифицированных кадров».