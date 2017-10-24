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Политика
Путин: Россия уверено снижает зависимость бюджета от нефтегазовых доходов
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    Путин: Россия уверено снижает зависимость бюджета от нефтегазовых доходов

    14:03  24 Октября 2017  /обновлено: 14:16  24 Октября 2017
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    Путин: Россия уверено снижает зависимость бюджета от нефтегазовых доходов

    Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уверено снижает зависимость бюджета от нефтегазовой конъюнктуры. Об этом глава государства заявил на девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

    «Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины доходов бюджета, если быть точным 51,3%, то в текущем – около 39%», — отметил Путин.

    Глава государства также добавил, что в ближайшие три года за счет нефтегазовых доходов будет формироваться только треть федерального бюджета. При этом общие доходы федерального бюджета в дальнейшем будут увеличиваться.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия зовет
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