Путин: Россия уверено снижает зависимость бюджета от нефтегазовых доходов

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Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ уверено снижает зависимость бюджета от нефтегазовой конъюнктуры. Об этом глава государства заявил на девятом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины доходов бюджета, если быть точным 51,3%, то в текущем – около 39%», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что в ближайшие три года за счет нефтегазовых доходов будет формироваться только треть федерального бюджета. При этом общие доходы федерального бюджета в дальнейшем будут увеличиваться.