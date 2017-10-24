Путин рассказал о новом качестве российской экономики

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Москва, 23 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская экономика приобрела новое качество. По словам российского лидера, имеется в виду динамика, которая опирается на расширение внутреннего спроса, на увеличение и потребление и инвестиции.

«Так, начиная с мая текущего года темпами выше одного процента прибавляет оборот розничной торговли, прежде всего благодаря росту реальных зарплат», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что прирост реальных зарплат за три квартала текущего года составил 2,5%. По предварительной оценке, инвестиции в основной капитал предприятий и организаций за три квартала выросли на 4,2%, что в два с лишним раза выше темпов роста ВВП за тот же период.

Президент также указал на то, что Россия вышла на рекордно низкое значение инфляции за всю историю страны. По состоянию на 16 октября в годовом выражении она составила 2,7%.