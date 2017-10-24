Путин: Приток прямых инвестиций в российскую экономику составил 23 млрд долларов

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Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что обменный курс рубля в России стабилизировался, добавив, что приток прямых инвестиций в российскую экономику в этом году составил 23 млрд долларов. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии форума ВТБ Капитал «Россия Зовет!»

Путин отметил, что приток прямых инвестиций в российскую экономику в этом году составил 23 млрд долларов.

«Растут золотовалютные резервы России — на 13 процентов с начала года. Стабилизировался обменный курс рубля», — подчеркнул лидер РФ.

Кроме того, российский президент отметил, что международные резервы Банка России на начало текущего года составляли 377 млрд долларов, а по состоянию на 13 октября — 427 млрд долларов.