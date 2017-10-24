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Экономика
Путин: Обменный курс рубля в России стабилизировался
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    Путин: Обменный курс рубля в России стабилизировался

    13:47  24 Октября 2017  /обновлено: 14:15  24 Октября 2017
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    Путин: Приток прямых инвестиций в российскую экономику составил 23 млрд долларов

    Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что обменный курс рубля в России стабилизировался, добавив, что приток прямых инвестиций в российскую экономику в этом году составил 23 млрд долларов. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии форума ВТБ Капитал «Россия Зовет!»

    Путин отметил, что приток прямых инвестиций в российскую экономику в этом году составил 23 млрд долларов.

    «Растут золотовалютные резервы России — на 13 процентов с начала года. Стабилизировался обменный курс рубля», — подчеркнул лидер РФ. 

    Кроме того, российский президент отметил, что международные резервы Банка России на начало текущего года составляли 377 млрд долларов, а по состоянию на 13 октября — 427 млрд долларов. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #экономика #курс #рубль
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