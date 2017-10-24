Путин заявил о росте ВВП на 1,8%

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Москва, 24 октября. В текущем году ВВП России вырос на 1,8%, заявил президент страны Владимир Путин.

Во время форума ВТБ Капитал «Россия зовет» президент России обратил внимание на рост ВВП страны. По его данным, за первые девять месяцев этого года показатели его роста составили 1,8%.

«По оценке Минэкономразвития, прирост ВВП за январь-сентябрь текущего года составил 1,8%», — констатировал Путин.

Кроме того, во время своего выступления Путин обратил внимание, что приток прямых инвестиций в экономику России в текущем году составил 23 миллиарда долларов.

Как ранее передавало Ura.Ru, президент России во вторник, 24 октября, назначил новых судей в ряде регионов страны и своих представителей в квалификационных коллегиях судей.