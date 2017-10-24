Шойгу встретился с главой Минобороны Индии

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Манила, 24 октября. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с главой оборонного ведомства Индии Нирмалой Ситхараман.

Как отметил Шойгу, российско-индийское сотрудничество в военной сфере развивается интенсивными темпами.

«Регулярные доверительные встречи глав наших стран придают мощные импульсы развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере. Уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Непосредственно Ситхараман указала на то, что Москва является основным партнером Нью-Дели в оборонной сфере.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главой Минобороны Филиппин Дельфином Лорензаной. Политики подписали соглашение о двустороннем военно-техническом сотрудничестве.