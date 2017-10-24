Билецкий готовится в фюреры: эксперт предсказал установление диктатуры на Украине

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В прямом эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» политолог Искандер Валитов обвинил украинского политика ультранационалистического толка Андрея Билецкого в диктаторских амбициях.

Накануне Служба безопасности Украины сообщила о сорванном покушении на президента страны Петра Порошенко. После этого СБУ почти сразу же опровергла собственную информацию, уточнив, что в реальности никакого покушения не было.

Некоторые сочли этот эпизод странной попыткой пиара со стороны Порошенко, некоторые трактуют его более серьезно. Политический комментатор Искандер Валитов, присутствовавший в качестве гостя в сегодняшнем эфире «Время покажет», принадлежит к числу последних.

Сообщение о покушении на первое лицо государства, скорее всего, повлечет за собой политические чистки на Украине, уверен он.

«Ситуация на Украине не просто серьезная, она жесткая. На Украине мы имеем силовое противостояние. С моей точки зрения, всякие предположения о том, что приближаются досрочные выборы, началась предвыборная кампания или даже новый Майдан, уже не актуальны. Вопрос о власти будет решен по-другому: на уровне переворотов и жестких силовых сценариев. С одной стороны, это президент Порошенко с воинскими частями, которые пока что его поддерживают. С другой — это 50 тысяч боевиков, за спинами которых стоят олигархи. Вроде бы боевики пока на зарплате у украинских олигархов, но им это уже надоело», — привел свою точку зрения Валитов.

Уже совсем скоро, считает эксперт, различные националистические батальоны и «ветераны АТО» изменят правила политической игры на Украине.

«Батальоны уже давно самостоятельная сила. Они чувствуют, что пора в очередной раз перевернуть доску. Они уверены, что олигархи должны платить им не зарплату, а дань, что власть должна принадлежать им. Я не говорю сейчас о Саакашвили и других клоунах, нагнетающих волну народного гнева на Майдане. Андрей Билецкий готовится в «фюреры». То же самое делают и другие командиры нацбатальонов. Это следующий шаг Украины. Скоро должен появиться настоящий «украинский фюрер», который установит настоящую нацистскую диктатуру», — поясняет Валитов.

По мнению политического аналитика, президент Порошенко все это прекрасно понимает. Именно потому он и запустил в медиапространство вброс о покушении на себя. Он ищет повод нанести первый удар по националистам.